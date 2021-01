Formello, Milinkovic e Luis Alberto in gruppo: assente Caicedo

Milinkovic-Savic e Luis Alberto si sono allenati regolarmente in gruppo: assente Caicedo che darà forfait per la sfida di domani all’Atalanta

La Lazio ha svolto la rifinitura a Formello in vista del match di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Luis Alberto e Milinkovic-Savic si sono allenati regolarmente in gruppo e quindi partiranno per la trasferta di Bergamo.

Assente Felipe Caicedo a causa della fascite plantare. La coppia d’attacco sarà formata da Correa insieme alla Scarpa d’Oro. Muriqi l’arma dalla panchina nonostante l’ottima prova in Coppa Italia. A centrocampo rassicurazioni da Milinkovic e Luis Alberto: affiancheranno Leiva, rientrato dal turno di squalifica di mercoledì.