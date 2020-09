Formello, Marusic sulla fascia sinistra, Bastos out: dubbio Patric per il Cagliari

Anti-vigilia della sfida con il Cagliari per la Lazio di Simone Inzaghi. Si rivede Immobile, Marusic sulla corsia sinistra.

Meno due giorni alla sfida con il Cagliari. Meno due giorni al debutto stagionale in Serie A, in programma sabato alle ore 18 alla Sardegna Arena. La Lazio continua ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Avanti con il 3-5-2, il modulo più utilizzato dal tecnico laziale. Patric non si vede sul campo: dovrebbe aver lavorato in palestra. Si teme un lieve affaticamento. La sua condizione verrà monitorata dallo staff medico nelle prossime ore. Insieme ad Acerbi e Radu lo spagnolo era uno dei favoriti per una maglia da titolare. Hoedt, in arrivo dal Southampton, non è ancora sbarcato a Roma, Bastos è in uscita (non si è allenato nel pomeriggio) e Luiz Felipe al momento è infortunato per un problema alla caviglia. Armini, invece, ormai aggregato alla prima squadra, scalpita per una chance. Sulla corsia di destra spazio alla corsa di Lazzari, mentre a sinistra verrà adattato Marusic, complice l’assenza di Lulic. Leiva in regia in vantaggio su Escalante con Milinkovic e Luis Alberto sulle mezzali. In avanti Immobile e Correa. Domani, alla vigilia del match, verranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione.