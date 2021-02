Formello, le ultime in vista della Sampdoria: zero turnover per Inzaghi

La Lazio è scesa in campo questo pomeriggio a Formello per l’allenamento di vigilia del match contro la Sampdoria. Le ultime

La Lazio è scesa in campo questo pomeriggio a Formello per preparare la sfida di domani pomeriggio contro la Sampdoria. Zero turnover per Simone Inzaghi nonostante l’imminente match contro il Bayern Monaco.

Al netto di squalifiche (Hoedt e Lazzari) ed infortuni (Radu), domani all’Olimpico scenderanno i titolarissimi: a partire da Lucas Leiva che sembrava destinato al riposo. Davanti testata la coppia Correa-Immobile, il Tucu potrebbe respingere gli “assalti” di Pereira, Muriqi e Caicedo. A centrocampo Milinkovic-Savic e Luis Alberto insostituibili. Sulle fasce Marusic a destra e Lulic in vantaggio su Fares a sinistra. In difesa il terzetto sarà composta da Patric-Acerbi-Musacchio.