Formello, le ultime in vista del Cagliari: Radu alza bandiera bianca, differenziato per Caicedo

La Lazio si è allenata questo pomeriggio a Formello in vista del match di domenica sera contro il Cagliari: le ultime

La Lazio si è allenata questo pomeriggio a Formello in vista del match di domenica sera contro il Cagliari. Molto probabilmente sarà indisponibile Stefan Radu: a causa di un affaticamento il difensore non si è allenato con i compagni e sono quindi ridotte al lumicino le speranze di vederlo in campo contro il Cagliari. Al suo posto insieme a Musacchio ed Acerbi ci sarà Hoedt.

Proverà a rientrare tra i convocati Caicedo, che ha ripreso a svolgere un lavoro differenziato in campo. L’attaccante è sempre alle prese con una fascite plantare, domani si capirà se riuscirà a recuperare, più semplice pensare a un rientro in vista della trasferta a San Siro. Out Strakosha, Cataldi oltre al lungodegente Luiz Felipe.