FORMELLO Lazio, Inzaghi sistema la rosa e fa riposare Jony

Le ultimissime dal campo centrale del centro sportivo del “Mirko Fersini” sullo svolgimento della sessione pomeridiana

Di nuovo tutti in campo: il gruppo si è riunito oggi sul campo centrale per continuare la preparazione atletica, concentrando l’esercitazione sul possesso palla. Il lavoro poi si è focalizzato sulla forza della squadra per concludersi con una fase tecnica con annessa partitella a tema.

Assente Jony che nella seduta di ieri aveva lasciato il campo per un problema alla caviglia. Torna in gruppo però Patric che rimane comunque a riposo. Non risponde all’appello nemmeno Luis Alberto che si trova ancora in Spagna per il problema all’inguine riscontrato nel match contro il Bologna. Non si vedono Lulic, Marusic, Lukaku e Acerbi. Nella gestione della rosa, Inzaghi aggrega il Primavera Falbo. Nuova sessione domani alle 11.