Formello – Lazio, amichevole con la Primavera: in rete Caicedo, Adekanye e Parolo

Formello, ultimo allenamento della settimana per i ragazzi di Inzaghi in vista della ripresa del campionato

Si è chiusa questa mattina la settimana di allenamento della Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti sono scesi in campo a Formello e hanno disputato un’amichevole con la Primavera di Menichini. Risultato fissato sul 7-0 con una doppietta di Caicedo, tripletta di Adekanye gol di Parolo e autorete di Pica.

Buone notizie continuano ad arrivare dal fronte Lukaku che oggi è stato in campo per 50′. L’appuntamento ora è fissato per martedì in attesa del ritorno dei nazionali e in vista della trasferta di Ferrara contro la Spal.