FORMELLO Lazio, assenti Lulic e Correa. Nessun problema per Cataldi

La Lazio si è ritrovata stamani nel centro sportivo di Formello per svolgere una seduta mattutina. L’orario d’inizio stabilito da mister Inzaghi era alle ore 11:00. Alcuni calciatori sono ancora alle prese con problemi fisici: stiamo parlando di Lulic e Correa, ancora assenti dal campo ma c’è fiducia per entrambi. La presenza del bosniaco nella sfida contro il Napoli è necessaria, visto lo stop di Jony. Cataldi non è assolutamente in dubbio, aveva saltato la seduta di ieri semplicemente per completare il protocollo iniziato la settimana scorsa, quando aveva accusato un problema muscolare al polpaccio destro. Stamattina il centrocampista ha partecipato alla sgambata risparmiandosi soltanto per la fase finale. Torneranno Leiva e Luis Alberto, squalificati, mentre sarà out Parolo per lo stesso motivo.

L’ALLENAMENTO – Al termine di un iniziale riscaldamento, la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. Successivamente, il gruppo ha lavorato sull’1VS1 e sul 2VS2. La seduta, infine, si è conclusa con una serie di partitelle a campo ridotto.