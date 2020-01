La Lazio scenderà in campo a Formello a partire dalle ore 11:00

Mai staccare la spina. Stamani la Lazio, dopo la vittoria contro la Cremonese di ieri sera, si ritroverà in campo per iniziare a preparare il prossimo impegno che sabato pomeriggio vedrà i biancocelesti affrontare la Sampdoria, gara valida per la 20° giornata di Serie A TIM. La compagine di mister Simone Inzaghi calcherà il manto erboso del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00.