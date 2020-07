FORMELLO Lazio, seduta di scarico. Inzaghi valuta i recuperi

La Lazio ha archiviato la pratica Champions, ma non ha intenzione di abbassare la guardia: seduta di scarico a Formello, poi testa al Verona

La Lazio ha centrato l’obiettivo Champions, ma la corsa non è ancora finita e la testa è già proiettata al Verona. Stamattina, sul campo di Formello, la squadra si è ritrovata per la seduta di scarico: solo sei giocatori (Falbo, Armini, Bastos, Moro, Adekanye e Andrè Anderson) a servizio di Inzaghi, tutti gli altri a riposo o in palestra.

Domani sarà già tempo di rifinitura e il mister dovrà valutare le condizioni dei suoi, soprattutto di Acerbi che ieri – durante la gara contro il Caglairi – ha tenuto tutti col fiato sospeso per una brutta caduta. Correa e Marusic potrebbero tornare protagonisti dal primo minuto.