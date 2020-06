FORMELLO Lazio, Ritmi alti in campo. Lulic è tornato

Continua la preparazione della Lazio per il ritorno in campo contro l’Atalanta. A Formello il ritmo è alto, Lulic inizia i test medici

Anche oggi in mattinata i ragazzi di Inzaghi si sono ritrovati a Formello per preparare la prima gara dopo lo stop, nella quale si dovranno sfidare con l’Atalanta.

La Lazio è motivata e questo si vede anche dall’intensità espressa dai giocatori durante l’allenamento: il lavoro di forza e tecnica è stato svolto senza mai mollare con un livello espresso molto alto. Seguentemente un lungo esercizio sul possesso palla ha poi concluso la seduta, dove Luiz Felipe ha colpito duramente Marusic che si è rialzato tranquillamente. Ciò dimostra la fame dei biancocelesti.

INFERMERIA – In campo non si è visto Milinkovic a causa del piccolo problema al ginocchio. La sua presenza contro i bergamaschi non dovrebbe essere compromessa. Anche Leiva non era tra i presenti. Il brasiliano ieri ha fatto dei controlli in Paideia per controllare la sua condizione post operazione e quindi ha svolto il lavoro in palestra. Vavro si è allenato in solitaria, mentre Adekanye è rimasto a riposo. Strakosha ha preso parte agli allenamenti insieme ad Alia e Guerrieri. Lulic è finalmente tornato ed oggi si è recato al centro sportivo per svolgere il primo tampone. Nei prossimi giorni inizierà il lavoro personalizzato.