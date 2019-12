FORMELLO Lazio, la ripresa: partitella con la Primavera: 5-2

La ripresa a Formello: seduta di scarico per la Lazio e partitella contro la Primavera. Doppietta di Caicedo ed Andrè Anderson

In campo col sorriso stampato in volto. A Formello, la Lazio si è ritrovata così, con la consapevolezza di aver infranto un altro tabù, forse quasi aver compiuto un’impresa. Ma il tempo è tiranno, in programma c’è già la gara di giovedì contro il Rennes e il dovere è quello di tornare a lavorare. Lavoro di scarico dopo la gara dispendiosa di ieri: chi ha partecipato ai novanta minuti ha seguito gli ordini di Ripert, gli altri hanno improvvisato una partitella con la Primavera. Bastos, Jorge Silva, Vavro, Casasola, Parolo, Cataldi, Minala, Jony, Andrè Anderson e Caicedo contro la squadra di Menichini: 5-2 il risultato finale.

Con tutta probabilità, giovedì Inzaghi manderà in scena un ampio turnover: spazio a Caicedo, chance anche per Vavro, Bastos, Jony e Cataldi. In attesa di valutare le condizioni degli infortunati, soprattutto Patric e Berisha.

TABELLINO: Caicedo (2); Andrè Anderson (2); Russo (2); Minala

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Jorge Silva; Casasola, Parolo, Cataldi, Minala, Jony; Andrè Anderson, Caicedo.

LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Furlanetto (30′ Marocco, 45′ Peruzzi); Moschini, Petricca, Kalaj, Francucci; Czyz (30′ Tare), Bianchi, Shoti; Cesaroni, Nimmermeer, Russo.

