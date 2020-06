FORMELLO LAZIO: Correa alza bandiera bianca, Marusic c’è

Brutte notizie per Inzaghi da Correa: l’argentino salterà il match contro la Fiorentina. Marusic viaggia verso la convocazione

Allenamento pomeridiano per gli uomini di Simone Inzaghi che hanno effettuato la rifinitura pre-Fiorentina. Il tecnico piacentino dovrà fare a meno di Joaquin Correa, l’argentino purtroppo non ha smaltito il problema accusato nella sfida contro l’Atalanta per questo non sarà disponibile nel match contro i viola.

Buone notizie, invece, per quanto concerne Marusic, l’esterno montenegrino viaggia verso la convocazione ma è improbabile che parta dal primo minuto, in ogni caso resta un pedina importante da sfruttare a gara in corso. Niente da fare per Cataldi, il classe ’94 proverà a recuperare per la sfida contro il Torino. Toccherà a Parolo ricoprire il ruolo di play basso davanti alla difesa.

