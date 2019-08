Sintesi, foto e video dell’allenamento odierno svolto dalla Lazio: i biancocelesti sono rientrati a Roma dopo un mese di ritiro

Doppia seduta oggi a Formello per la Lazio. Lo staff tecnico di Simone Inzaghi questa mattina ha messo a dura prova il reparto difensivo. Mentre nel pomeriggio i protagonisti sono stati gli attaccanti e i centrocampisti. Domani, a Ferragosto, i biancocelesti scenderanno in campo alle ore 9.30 per un nuovo allenamento.

SEDUTA POMERIDIANA – Alle ore 18:00 la Lazio si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Seduta speculare a quella mattutina, con centrocampisti ed attaccanti inizialmente impegnati sul campo per un iniziale riscaldamento e successive combinazioni offensive, mentre gli elementi del reparto offensivo hanno inizialmente lavorato all’interno dell’area tecnica. Nella parte conclusiva della seduta, i biancocelesti hanno effettuato una partitella in famiglia.

MATTINA – Sono state fornite importanti indicazioni sul pacchetto arretrato che formerà la colonna portante della prossima stagione. La prima linea provata è quella composta da Vavro, Acerbi e Radu in mezzo, con Lazzari e Jony “quinti” sulle fasce. Al momento è titolare lo spagnolo, visto il momentaneo forfait di Lulic. Tra le alternative Patric, Luiz Felipe e Bastos. Aggregati anche tre ragazzi della Primavera (Falbo, Cipriano e Nimmermeer).

INFERMERIA LAZIO – Lulic, Milinkovic e Caicedo non si sono visti sul prato del Fersini, cercheranno di recuperare per la gara di Marassi contro la Sampdoria. Il capitano bosniaco comunque dovrebbe essere il primo a tornare a disposizione: tutti e tre comunque saranno risparmiati nel weekend, per poi essere richiamati la prossima settimana quando entrerà nel vivo la preparazione per il match di Genova. Il derby alla seconda giornata richiede, le loro condizioni saranno quindi monitorate di volta in volta.

