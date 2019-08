FORMELLO Lazio, notizie positive: Lazzari e Milinkovic ok per la Samp?

FORMELLO / Allenamento mattutino della Lazio in ottica Sampdoria: per Genova sperano di esserci Lazzari e Milinkovic

Notizie positive arrivano questa mattina da Formello. Si è già allenato in gruppo Manuel Lazzari: l’esterno ex Spal si è operato alla mano due giorni fa (clicca QUI per il report), ma si è allenato in gruppo nel corso dell’allenamento odierno. Dopo una prima fase di riscaldamento senza palla, si è infatti unito alla squadra per le prove tattiche del 3-5-2. Nel pomeriggio il tecnico Simone Inzaghi chiederà un confronto col giocatore, si deciderà della sua presenza o meno per la partita d’esordio a Genova.

OK MILINKOVIC – Sensazioni confortanti giungono anche da Milinkovic-Savic e Marusic. Il serbo potrebbe farcela per domenica, entra in ballottaggio con Parolo. Diverso il discorso per il montenegrino, che ha saltato tutta la preparazione e non è dunque ancora in condizione. Migliorano le condizioni di Caicedo, soltanto corsa invece per Lukaku.