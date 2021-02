Formello, seduta di scarico per la Lazio: Strakosha in gruppo

La Lazio si è ritrovata sul campo di Formello per la seduta di scarico, da domani la preparazione della gara contro il Bologna

Non c’è tempo per piangersi addosso. Mister Inzaghi ha richiamato a Formello la squadra, questa mattina, per la seduta di scarico post Bayern Monaco. Gruppo diviso, come di consuetudine, in due: da una parte chi è rimasto in panchina e i subentrati (Musacchio compreso); dall’altra chi ha speso più energie. In gruppo anche Strakosha, rientrato a pieno ritmo dopo i problemi avuti al ginocchio.

Da domani inizierà la preparazione della gara contro il Bologna a cui non parteciperà Escalante, fermato dal Giudice Sportivo: possibile turnover in ottica Lazio–Torino di martedì prossimo.