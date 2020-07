FORMELLO Lazio, Inzaghi conta gli uomini: riposo per Milinkovic e Leiva

A Formello la Lazio si allena in vista del Sassuolo: assenti anche Milinkovic, Leiva e Jony. È sempre più emergenza per Inzaghi

Non c’è tempo per leccarsi le ferite. La Lazio deve ripartire subito dall’Olimpico, dalla gara contro il Sassuolo. Inzaghi conta i superstiti sul campo, all’elenco degli indisponibili adesso c’è anche Patric, fermato dal Giudice Sportivo per quattro giornate. Non si vedono in gruppo neppure Milinkovic e Leiva: il primo è stato risparmiato a scopo precauzionale, l’altro per i soliti problemi al ginocchio. Da verificare pure le condizioni di Jony che potrebbe cedere la maglia da titolare a Lukaku.

Preoccupa anche Luiz Felipe che avrebbe potuto riprendersi il ruolo da titolare: ha svolto il riscaldamento col gruppo, poi ha proseguito con il lavoro differenziato, prima di lasciare il campo di allenamento. Durante la rifinitura di domani sarà valutato meglio.