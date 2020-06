Formello Lazio, Leiva si allena e si prepara per la gara di Bergamo

Secondo allenamento della settimana a Formello per la Lazio: si allena Leiva, ancora out Marusic, Luiz Felipe e André Anderson

Dopo i problemi avuti nell’amichevole in famiglia di sabato scorso, nell’allenamento odierno a Formello sono ancora assenti Marusic, Luiz Felipe e André Anderson. Se da un lato gli infortuni non preoccupano, dall’altro il tempo a disposizione si riduce sempre di più. Ancora buone notizie, invece, sul fronte Leiva: il brasiliano si è allenato regolarmente, con tanto di partitella finale, esattamente come nella giornata di ieri.

Esattamente come ieri, la squadra ha iniziato con un riscaldamento fisico ed una sgambata, per poi dedicarsi ad un’ampia fase tattica in vista della gara contro l’Atalanta.