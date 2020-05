FORMELLO Lazio, segnali positivi da Leiva. Tare a colloquio con Inzaghi

A Formello, la Lazio intenisifica le sedute di allenamento. A seguire la sessione anche il ds Tare, segnali positivi da Leiva

Inzaghi ha alzato i ritmi degli allenamenti. A Formello, questa mattina si sono presentati Correa, Luiz Felipe, Jony, Guerrieri, Bastos e Andrè Anderson. Per loro, lavoro atletico ed esrcizi tecnici sotto gli occhi attenti del ds Tare che è poi rimasto a colloquio col tecnico.

La Lazio preme sull’acceleratore, la voglia di tornare al massimo della forma è tanta e segnali incoraggianti arrivano anche da Lucas Leiva. Il centrocampista, operato al ginocchio in artroscopia, ha iniziato anche fare gli esercizi col pallone oltre alla corsa. Una buona notizia per il mister e per la Lazio.