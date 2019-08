Formello – Lazio, Inzaghi mischia le carte: a centrocampo ballottaggio Leiva-Parolo

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello in vista del derby

Formello – I biancocelesti sono tornati oggi ad allenarsi per preparare il derby contro la Roma. Buone notizie per Inzaghi, che ha recuperato Acerbi, Leiva e Caicedo. Presente anche Lukaku che ha svolto la prima parte dall’allenamento con il gruppo, poi si è dedicato a un lavoro differenziato. Il belga cercherà di tornare dopo la sosta. Assenti Wallace e Durmisi, che sono ancora in cerca di una sistemazione. Inzaghi ha effettuato diverse prove tattiche, ma ha mischiato le carte per non dare troppe indicazioni. Contro la Roma dovrebbe essere confermato lo stesso undici sceso in campo contro la Sampdoria, l’unico ballottaggio è a centrocampo tra Leiva e Parolo, con il brasiliano in vantaggio. Una decisione definitiva, viste anche le buone condizioni del centrocampista azzurro, verrà presa solo nei prossimi due allenamenti. La ripresa è fissata per domani alle 9.30.