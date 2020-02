FORMELLO Lazio, continuano i test tattici per Inzaghi

La Lazio si è allenata questa mattina a Formello in vista della gara di domenica contro il Genoa. Continuano i dubbi per la fascia sinistra

Si avvicina la gara di domenica, che vedrà la Lazio ospite del Genoa a Marassi. La squadra si è allenata questa mattina sul campo centrale di Formello.

Inzaghi ha continuato ha preparare la squadra dal punti di vista tattico, ma continuano i problemi sulla fascia sinistra. Per coprire l’assenza di Lulic, che domani effettuerà nuovi controlli, si pensa principalmente a Jony visto che Lukaku continua ad allenarsi ad intermittenza. Una soluzione possibile potrebbe essere lo spostamento di Marusic dalla fascia destra a quella sinistra, ma fino ad ora il montenegrino è stato provato solo nella sua posizione naturale, dove lotta per avere una maglia da titolare con Lazzari. Ci sono dubbi anche in attacco, con il ballottaggio tra Correa e Caicedo, ed in difesa con Patric in vantaggio su Bastos per ovviare all’assenza del diffidato Luiz Felipe.