Formello, ballottaggio Jony-Lulic, in attacco la coppia Caicedo-Correa

Prove tattiche a Formello in vista dell’allenamento di rifinitura che è in programma nella giornata di domani

La Lazio lavora nel quartier generale di Formello in vista della trasferta di giovedì quando i biancocelesti sfideranno il Celtic. Mister Inzaghi si affiderà al turn over anche se non massiccio.

In difesa la linea dovrebbe essere composta da Acerbi a sinistra, Vavro al centro e Bastos a destra. Lazzari, recuperato, giocherà a destra mentre Patric è stato testato come una delle alternative in difesa. Marusic è squalificato e oggi non ha partecipato alla seduta di allenamento. A centrocampo uno solo tra Milinkovic e Luis Alberto con Leiva in cabina di regia e Parolo mezz’ala. A sinistra ballottaggio tra Jony e Lulic. In attacco potrebbe riposare Ciro Immobile con in campo la coppia Correa-Caicedo. Per quanto riguarda la porta Strakosha si è allenato regolarmente nonostante l’infiammazione al gomito. Aggregati anche Alia e Marocco.