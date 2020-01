A Formello è andata in scena la seduta mattutina della Lazio in vista della sfida contro il Brescia

Stamani a Formello è andata in scena una seduta mattutina in vista della sfida contro il Brescia di domattina. C’è una novità che ha sorpreso un po’ tutti. Simone Inzaghi ha preso una decisione iper-offensiva: Correa verrà arretrato sulla linea dei centrocampisti e Caicedo affiancherà Immobile davanti. Marco Parolo, con molta probabilità, si occuperà della regia, con Cataldi che siederà in panchina. Sulle fasce confermati Lazzari a destra e Lulic a sinistra. Il terzetto difensivo sarà composto dagli stessi delle ultime uscite: più Luiz Felipe che Patric ad affiancare Acerbi e Radu.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Marusic, Cataldi, Berisha, Jony, Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi.