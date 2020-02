FORMELLO Lazio, Patric verso la maglia da titolare. Correa in tandem con Immobile

A Formello è andata in scena la rifinitura della Lazio in vista della gara di domani contro il Bologna: le ultime

A Formello, inizia a delinearsi la Lazio anti Bologna. Durante la rifinitura, mister Inzaghi ha un po’ mescolato le carte dovendo sopperire alle pesanti assenze in campo. Marusic va verso il forfait, oggi non si è allenato e le intenzioni dello staff e del tecnico sono quelle di preservarlo per farlo recuperare al meglio. Spazio quindi a Lazzari sull’out di destra a cui risponderà Jony dall’altra parte. Da anche monitorare la situazione legata a Lukaku: il giocatore potrebbe essere lanciato a gara in corsa, qualora convocato. In difesasi rivede Patric a chiudere il terzetto difensivo costituito da Radu e Luiz Felipe, mentre il centrocampo sarà occupato dai fantastici tre: Luis Alberto, Leiva e Milinkovic.

Sorpresa anche in attacco: dalle prove di oggi, sembrerebbe Correa a partire affianco ad Immobile dal primo minuto, con Caicedo pronto a subentrare.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Ndrecka, Cataldi, D.Anderson, Parolo, A. Anderson, Adekanye, Caicedo.

All.: Inzaghi.