Lazio, sessione tecnica a Formello. Lavoro differenziato per Leiva

La Lazio si è ritrovata a Formello per il secondo allenamento della stagione. Differenziato per Leiva

La Lazio mette benzina nel serbatoio e scalda i motori in vista del ritiro di Auronzo. A Formello è andato in scena questo pomeriggio il secondo allenamento della stagione, dopo i test di questa mattina all’Isokinetic. Giornata positiva per mister Inzaghi che ritrova in campo, seppur per un lavoro differenziato, Lucas Leiva. Il brasiliano sta continuando a lavorare per rimettersi a servizio della squadra cercando di accorciare i tempo, ma con cautela.

Il resto della squadra (priva di Acerbi, Cataldi, Correa, Proto, Lulic, Adekanye, Escalante, Patric ed Adamonis), invece, si è sottoposta ad una sessione di esercitazioni tecniche e alla canonica partitella conclusiva.