FORMELLO Lazio, sospiro di sollievo per Acerbi. Marusic verso la conferma, c’è Patric

A Formello è andata in scena la rifinitura della Lazio in vista del Genoa: Acerbi c’è, Caicedo accanto ad Immobile

Rifinitura pre Genoa. La Lazio si è ritrovata sul campo di Formello prima della partenza per la città ligure, il colpo d’occhio ha fatto rifiatare mister Inzaghi: Acerbi c’è e sta bene. Il difensore è stato valutato nelle ultime ore per un affaticamento alla coscia, ma domani non si farà attendere. Ha svolto la seduta tattica coi compagni dopo une breve seduta di lavoro differenziato: non è al massimo della forma, ma il Leone biancoceleste guiderà comunque la difesa composta da Patric e Radu.

In mezzo, ci saranno i soliti noti: Milinkovic-Leiva-Luis Alberto formeranno il blocco del centrocampo; da capire le scelte del mister per gli out laterali dove oggi ha provato Jony e Marusic. In avanti, Caicedo sembra in vantaggio per affiancare Immobile dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Lazzari, Parolo, Minala, Cataldi, A. Anderson, Lukaku, Correa, Adekanye.

All.: Inzaghi