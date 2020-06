Formello Lazio, Correa ok. Cataldi in panchina, torna Radu titolare

Arrivano le prime conferme nell’allenamento di rifinitura della Lazio in vista della gara di domani contro il Torino: le ultime da Formello

Allenamento di rifinitura, quest’oggi, in vista della gara contro il Torino di domani sera. Buone notizie sul fronte infortuni: Correa, uscito non al meglio dalla gara di Bergamo e fisicamente in affanno contro la Fiorentina, ha recuperato e dovrebbe strappare un posto da titolare accanto a Ciro Immobile. Posto da titolare che, salvo sorprese, manterrà Marco Parolo: il numero 16, infatti, sembra aver convinto Inzaghi nella gara di sabato contro la Fiorentina e, nonostante abbia recuperato dall’infortunio, lascerà Cataldi in panchina.

Torna Radu nei tre di difesa, con Bastos che tornerà ad accomodarsi in panchina. Nessuna novità anche per quanto riguarda gli esterni, con Jony e Lazzari sicuri di una maglia da titolare, e con Marusic che siederà in panchina, pronto a subentrare.