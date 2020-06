FORMELLO, l’amichevole Lazio-Ternana finisce 7-2: il tabellino

Termina 7-2 l’amichevole a Formello tra Lazio e Ternana. Biancocelesti con il piglio giusto: nessuno scampo per la Fere

La Lazio nell’amichevole pre ripresa della Serie A travolge la Ternana, formazione di Serie C, per 7-2. In goal per ben due volte Denis Vavro così come Immobile, una rete a testa per Milinkovic, Caicedo e il baby Falbo. Per gli ospiti in goal Vantaggiato e Verna.

Lazio-Ternana, il tabellino 7-2

Reti: Milinkovic, Immobile x2, Vavro x2, Falbo, Caicedo, Vantaggiato, Verna

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric (15’st Vavro), Acerbi (26’st Silva), Radu (1’st Bastos), Lazzari (26’st Lukaku), Milinkovic Savic (15’st A. Anderson), Parolo (23′ st D.Anderson), Luis Alberto (1’stCorrea, 26’st Armini), Jony (26’st Falbo); Caicedo (1’st Cataldi), Immobile (23’st Moro). Non entrati: Guerrieri, Proto, Alia. All. Inzaghi

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli (1’st Marcone), Parodi (1’st Diakité), Suagher (15’st Russo), Celli (1’st Bergamelli), Mammarella (1’st Mucciante); Paghera (1’st Damian), Palumbo (1’st Nesta), Verna (15’st Defendi), Defendi (1’st Onesti, 24’st Niosi), Ferrante (1’s Torromino), Vantaggiato (1’st Marilungo). All. Gallo

Arbitro: Buzzi sez. Roma

Gianlorenzo Di Pinto