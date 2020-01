FORMELLO Inzaghi riabbraccia Correa, Patric tra i titolari

FORMELLO, altra seduta di allenamento sul campo centrale in vista della sfida contro la Sampdoria all’Olimpico

Oggi si è svolta un’altra seduta di allenamento al campo centrale di Formello: i biancocelesti si sono ritrovati per continuare a preparare il match di domani alle 15 contro la Sampdoria. Inzaghi può ricominciare a sorridere perché Correa era in gruppo e ha svolto anche lui il lavoro di rifinitura. Non partirà fra i titolari ma sarà sicuramente convocato: al suo posto confermato Caicedo vicino a Immobile dal primo minuto.Tra le fila difensive Patric è riuscito a farsi spazio e c’è molta probabilità che sia schierato dal primo minuto accanto ad Acerbi e Radu. Opportunità anche per Jony sulla sinistra che approfitta della squalifica di Lulic. Posto più che fisso per Lazzari sulla destra, in sintonia con Milinkovic e Luis Alberto. Gli unici assenti sono stati Cataldi e Marusic per problemi fisici: il numero 32 ha rimediato un problema al polpaccio e sarà out per almeno 15 giorni.

LAZIO (3-5-2) – Straskosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. Simone Inzaghi.