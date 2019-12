Formello, Immobile-Correa in avanti, tutto confermato anche in difesa

Formello, tutto pronto in vista della partenza per Cagliari. Allenamento di rifinitura questa mattina, alle 14:00 la conferenza stampa di mister Inzaghi

Allenamento mattutino a Formello in vista della gara di domani tra la Lazio e il Cagliari. Tutto confermato in casa biancoceleste. I capitolini domani scenderanno in campo con la stessa formazione che una settimana fa ha battuto la Juventus. In avanti torna la coppia Immobile-Correa con Caicedo che partirà dalla panchina. Centrocampo con Milinkovic, Luis Alberto e Leiva; a sinistra Lulic e a destra Lazzari. In difesa Acerbi Radu e Luiz Felipe.

RECUPERI – Buone notizie da parte di Marusic che ha partecipato alle prove tattiche di oggi, così come Patric che si è ripreso dal problema al polpaccio.