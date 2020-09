Formello, lavoro intenso sul possesso palla, domani doppia seduta

La Lazio ha concluso la sua seduta giornaliera presso il centro sportivo di Formello.

A Formello la Lazio ha da poco concluso la seduta d’allenamento odierna, durata oggi poco più di un’ora.

La squadra si è ritrovata alle 18:00, effettuato un riscaldamento libero per quanto riguarda i 20 elementi di movimento a disposizione, mentre i portieri hanno svolto il consueto allenamento con Adalberto Grigioni. Poi torello, dove la squadra ha esercitato una fase di possesso palla intensa, inizialmente senza l’ausilio dei portieri, aggregatisi successivamente. Partita in famiglia finale a tocchi liberi, decisa dal gol di Marco Parolo. Lavoro sempre a parte per Danilo Cataldi mentre Leiva, come ieri, si è allenato per buona parte a pieno regime (gestendosi sempre al fine di evitare ricadute). Domani prevista una doppia seduta.