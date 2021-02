Formello, domani la ripresa fissata degli allenamenti

La Lazio tornerà domani a Formello per preparare la sfida contro il Cagliari. L’appuntamento con la ripresa è per le ore 15.00

Un giorno di relax per la Lazio, dopo la vittoria sull’Atalanta. L’appuntamento con la ripresa è stato fissato a domani, quando sul campo di Formello mister Inzaghi ritroverà i suoi ragazzi, alle ore 15.00.

Il prossimo impegno in campionato sarà contro il Cagliari, allo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico dovrà valutare le condizioni dei suoi: su tutti, Caicedo, oggi in clinica per controlli medici.