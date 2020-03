Formello, annullata la seduta di allenamento pomeridiana

Formello, non scenderà in campo la Lazio questo pomeriggio: mister Inzaghi ha infatti concesso un ulteriore giorno di riposo

La seduta di allenamento della Lazio era fissata per il pomeriggio ma mister Inzaghi ha deciso di concedere ai biancocelesti un ulteriore giorno di riposo. Per questo motivo la squadra tornerà in campo nella giornata di domani, come si legge sul sito ufficiale.

«È stata rinviato d’un giorno l’inizio dell’attività sportiva settimanale della Lazio. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, infatti, ha deciso di concedere un ulteriore giorno di riposo alla squadra che, in questo modo, tornerà al Centro Sportivo di Formello nella giornata di domani».