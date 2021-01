Formello – Amichevole con la Primavera: tripletta di Muriqi, si rivede Vavro

Dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro la Fiorentina, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello: il report della seduta

Dopo l’importante vittoria contro la Fiorentina, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello in vista del match contro il Parma. Sui campi del centro sportivo biancoceleste è andata in scena un’amichevole con la formazione Primavera. Inzaghi ha utilizzato i calciatori rimasti a riposo ieri e quelli impiegati per un minutaggio scarno. Finisce 6-4, protagonista assoluto Muriqi con una tripletta e Pereira con una doppietta. Di Parolo la sesta rete, a cui aggiungere i timbri baby di Moro (2), Czyz e Nimmermeer.

Una novità importante riguarda la difesa dove si è rivisto Vavro dopo il passaggio sfumato al Genoa. Lo slovacco ha partecipato alla seduta in gruppo, poi si è mosso tra Armini e Radu. Lulic ha saltato l’amichevole contro i ragazzi di Menichini e ha testato la caviglia con skip, andature e possesso palla. Ai box Fares e Correa, entrambi out per problemi muscolari al polpaccio.