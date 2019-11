Formello, buone notizie per Correa: l’argentino in gruppo

Formello, i biancocelesti sono scesi questa mattina in campo. Seduta completa per Correa fermo ai box da martedì

Tutti in campo a Formello, o meglio tutti quelli che ieri mister Inzaghi non ha chiamato in causa nella gara contro il Celtic. La bella notizia arriva dalla presenza di Correa, out da martedì per una contusione al polapccio, che ha svolto l’intera seduta con i compagni.

Per il resto domani scatteranno le prove anti-Lecce. Gli unici infortunati sono Radu e Marusic, gli altri sono tutti a disposizione. Con molta probabilità in difesa si rivedranno Bastos e Patric, insieme ad Acerbi. Conferma per Lazzari a destra e il rientro di Lulic a sinistra. A centrocampo Luis Alberto, Milinkovic e Leiva anche se non è detto che possa inserirsi anche Cataldi che ieri era squalificato.