Formello, domani allenamento mattutino per la Lazio

In vista della sfida contro il Genoa, la Lazio continua gli allenamenti in quel di Formello: il programma di domani

Mancano ormai poco più di due giorni alla sfida tra Lazio e Genoa, in programma domenica alle ore 12.30 allo stadio Olimpico. Ed è per questo che continua la preparazione dei biancocelesti in quel di Formello.

SEDUTA MATTUTINA – Come annunciato dalla società capitolina sul proprio sito ufficiale, proseguirà nella mattinata di domani la marcia d’avvicinamento alla sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A TIM. Dunque gli uomini di Simone Inzaghi si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello a partire dalle 12:00.