Formazioni UFFICIALI Lazio Triestina: le scelte di Baroni per l’ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore

Come ogni anno, la Lazio affronterà la Triestina nell’ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore. Il match, in programma alle 18.00, sarà un’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e per testare alcune situazioni di gioco provate in allenamento. Di seguito la formazione ufficiale schierata da mister Marco Baroni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Vecino; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Noslin. All. Baroni.