Formazioni ufficiali Lazio-Milan: le scelte di Baroni e Fonseca per il match valido per la terza giornata di Serie A

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, match valido per la terza giornata di questo campionato. Marco Baroni sceglie questo undici per dare la caccia ad altri tre punti in questa stagione 2024/25.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. All: Fonseca