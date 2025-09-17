Formazioni Lazio-Roma, le probabili scelte in vista del Derby - Lazio News 24

Formazioni Lazio-Roma: le probabili scelte di Sarri e Gasperini per il Derby della Capitale

Dopo la deludente sconfitta sul campo del Sassuolo, la Lazio si prepara per il match più atteso della stagione: il Derby della Capitale. La sfida tra Lazio e Roma, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre. In attesa del fischio d’inizio, cominciano a delinearsi le formazioni di Lazio-Roma, con le probabili scelte di Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (4-3-3):

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Pedro, Dia, Zaccagni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, L. Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Dele-Bashiru, Vecino, Cancellieri, Noslin, Isaksen.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Nella formazione della Lazio, il tecnico Sarri deve fare i conti con diversi problemi fisici. Sia Rovella che Castellanos sono usciti acciaccati dal match di Reggio Emilia e rischiano di non essere a disposizione per il derby. In caso di forfait, saranno Cataldi a centrocampo e Dia in attacco a prendere il loro posto. A centrocampo, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Belahyane, che ha ben figurato nell’ultima apparizione, mentre Pedro appare favorito su Cancellieri sulla fascia destra dopo la prestazione opaca di quest’ultimo contro il Sassuolo.

Le possibili scelte della Roma

Roma (3-4-2-1):

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Nella formazione della Roma, Gasperini sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alla partita persa contro il Torino. In assenza di certezze su Dybala, in forte dubbio per problemi fisici, il tecnico giallorosso potrebbe puntare su Ferguson come centravanti, supportato da Soulé ed El Aynaoui. A centrocampo si va verso la conferma di Cristante e Koné, mentre sugli esterni Wesley e Angelino sembrano sicuri del posto. In difesa, si conferma il terzetto visto nell’ultima uscita: Hermoso, Mancini e Ndicka.

Le formazioni di Lazio-Roma saranno decisive per l’esito di una partita che, come sempre, va ben oltre i tre punti. Un match da dentro o fuori, dove ogni scelta tattica può fare la differenza.