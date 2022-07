Forbes, la proprietà più ricca in Italia è in Serie B: i dettagli

Secondo quanto raccontato e rivelato da Forbes, la proprietà più ricca in Italia è in Serie B: tutti i dettagli

Secondo quanto raccontato e rivelato da Forbes, la proprietà più ricca in Italia è in Serie B. Infatti la top 10 dei club più facoltosi è guidata dal Como dei fratelli Robert e Michael Hartono.

A seguire ci sono la Fiorentina di Commisso (6,1 miliardi), il Bologna di Saputo (4,8 miliardi) e la Roma dei Friedkin (4,3 miliardi). Nono posto per la Juventus, mentre è presente in classifica anche un club di C, ossia il Vicenza di Renzo Rosso (3,5 miliardi). Nei dieci anche Milan, Sassuolo e Atalanta.