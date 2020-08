Fonseca: «Dzeko? Con i rigori avrebbe superato i capocannonieri»

Il tecnico della Roma sottolinea come, senza rigori, il suo centravanti avrebbe potuto superare i bomber rivali.

Sedici gol per Edin Dzeko in questo campionato di Serie A. Un bottino che relega il centravanti della Roma, alla pari di Belotti, alll’ottavo posto come marcatore più prolifico della Serie A. Eppure, secondo il tecnico giallorosso Fonseca, la stagione del centravanti giallorosso meriterebbe più risalto: «Edin ha messo a segno 16 gol senza tirare rigori. Ci sono giocatori in Italia che hanno segnato di più calciando rigori, avrebbe potuto superarli in classifica».

Probabile il riferimento a Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo i quali, senza rigori, avrebbero comunque messo a segno rispettivamente 22 e 19 gol. Lo stesso Ciccio Caputo, senza rigori, ne avrebbe totalizzati tre in più del centravanti bosniaco, il quale rimane comunque autore di una buona stagione.