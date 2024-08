Folorunsho Lazio, la STRATEGIA è chiara: COSI’ si cercherà di STRAPPARLO a De Laurentiis. Il piano di Fabiani

Folorunsho Lazio, strategia chiara da parte del club biancoceleste per arrivare al giocatore: si proverà a prenderlo così

Come spiegato da Sky Sport, il calciomercato Lazio lavora per l’acquisto di Michael Folorunsho. Un’operazione da ultimi giorni di mercato per i biancocelesti, che hanno nei piani l’intenzione di far abbassare il costo del cartellino del calciatore.

La volontà è quella chiara di prelevarlo dal Napoli in prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo a fine stagione. Una soluzione che al momento non trova il favore dei partenopei, ma magari più avanti…