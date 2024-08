Folorunsho Lazio, la RIVELAZIONE: non si escludono ALTRI OBIETTIVI. Ecco come stanno le cose

Folorunsho Lazio, rivelazione sul centrocampista accostato al club biancoceleste: non si esclude che si possa puntare anche su altro

A Radio Laziale ha parlato Matteo Petrucci, facendo così il punto sulla trattativa del calciomercato Lazio per l’acquisto di Michael Folorunsho.

LE PAROLE – «Tutto quello che si muoverà in entrata, si muoverà nelle ultime 48/72 ore. Non ci sono novità su Folorunsho. La Lazio sta aspettando che il Napoli abbassi un po’ il prezzo, sapendo che il giocatore non rientra nel progetto di Conte. È un giocatore che piace, ma non ci sono stati contatti nelle ultime ore. Non dovrebbero esserci problemi sulla formula: prestito con obbligo di riscatto, vediamo se per uno o due anni. La Lazio vorrebbe un prestito biennale. Non escludo però che la Lazio possa poi virare su un altro obiettivo. Non alternativo, ma un altro ruolo: il regista».