Folorunsho Lazio, il Napoli lo offre come CONTROPARTITA in uno scambio! La RISPOSTA e la VOLONTA’ del giocatore

Folorunsho Lazio, il Napoli offre il giocatore come contropartita in uno scambio: la risposta e cosa vuole il centrocampista

Come spiegato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha offerto in scambio Michael Folorunsho alla Fiorentina per avere Sofyan Amrabat, ricevendo però una risposta negativa dalla società gigliata, che rimane comunque sulle tracce del giocatore.

I viola potrebbero entrare nella corsa al calciatore qualora il calciomercato Lazio decidesse di mollare il colpo. Il calciatore, comunque, vuole aspettare ancora una mossa da parte dei biancocelesti.