Folorunsho Lazio, Giuffredi ALLEATO di Fabiani: il PIANO per strappare il giocatore al Napoli. La RIVELAZIONE

Folorunsho Lazio, il centrocampista è sempre il primo obiettivo del club biancoceleste: c’è un piano per strapparlo alla concorrenza

Come spiegato oggi da Il Messaggero, il calciomercato Lazio continua a lavorare per l’acquisto di Michael Folorunsho, ormai diventato l’obiettivo primario per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Baroni.

I biancocelesti hanno in Giuffredi, agente del giocatore, un alleato particolare. Il Napoli continua a chiedere 12 milioni di euro, ma l’intenzione del club capitolino sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto.