Folorunsho Lazio: il giocatore preme per il RITORNO a Formello, ma un nodo BLOCCA l’affare. Cosa succede. Tutti i dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha aperto una corsia preferenziale per Michael Folorunsho. Il centrocampista ex Verona, tirato su da Baroni, spinge per tornare a Formello. L’incontro di martedì a Formello con Mario Giuffredi, il suo procuratore, ha creato le premesse, ma i tempi non sono maturi e bisognerà attendere la fine di agosto o almeno che Fabiani sblocchi il budget necessario attraverso altre uscite.

La società si è informata sulle condizioni di trasferimento. De Laurentiis ha delegato l’agente: chiede 12 milioni. Lotito punterebbe sul prestito biennale con obbligo di riscatto.