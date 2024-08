Folorunsho Lazio, il calciatore VUOLE solo i biancocelesti! C’entra Baroni, il clamoroso RETROSCENA

Folorunsho-Lazio, il calciatore vuole solo i biancocelesti: feeling totale con Baroni, queste le cifre per chiudere l’operazione

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha fornito questo importante aggiornamento sul calciomercato Lazio:

PAROLE – «Michael Folorunsho ha rotto con Conte e lascerà il Napoli malgrado un contratto rinnovato pochi giorni fa. La valutazione è di 12 milioni tutto compreso, se vogliamo un ottimo investimento se consideriamo le caratteristiche del centrocampista che può giocare mezzala o trequartista. L’Atalanta lo aveva quasi preso prima dell’infortunio di Scamacca, nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato altre due piste: la Fiorentina ma anche e soprattutto la Lazio. Per Baroni sarebbe un grande piacere ritrovare Folo dopo le esperienze con Reggina e Verona, sarebbe oltretutto l’ideale completamento di un organico che presto accoglierà Dia. E il desiderio di Michael sarebbe quello di ritornare nel club dove è cresciuto, con motivazioni fortissime. Abbiamo già detto e ripetiamo: chi fa in fretta, taglia il traguardo. E i prossimi giorni saranno molto importanti in tal senso».