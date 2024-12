Folorunsho Lazio, una rivale in prima fila per il centrocampista: concorrenza superata. Cosa succede

Folorunsho Lazio, una rivale anticipa i tempi e si mette in prima fila per l’obiettivo biancoceleste in centrocampo: i dettagli

Uno dei nomi sul quale sta lavorando la Lazio per il centrocampo è Folorunsho, che conosce molto bene Baroni visto che entrambi erano a Verona. Secondo quanto viene riportato Matteo Moretto la Fiorentina sarebbe in pole position sul calciatore napoletano, con la dirigenza viola è in contatto costante sia con l’agente del calciatore che con il Napoli per arrivare al centrocampista.

L’ex Verona piace molto a Palladino, ma non è l’unico giocatore monitorato dai Viola: piacciono anche Woyo Coulibaly del Parma.