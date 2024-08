Folorunsho Lazio, si può CHIUDERE: ecco QUANDO è previsto un nuovo incontro. Le ultime sulla trattativa per il centrocampista

Come riportato da Calciomercato.com, il calciomercato Lazio non molla il centrocampista del Napoli Michael Folorunsho. Infatti, in settimana è previsto un incontro tra il suo agente Mario Giuffredi e la dirigenza biancoceleste.

Il giocatore ha rotto con il Napoli e con Antonio Conte, tanto da non essere stato convocato per il match di ieri contro il Verona. De Laurentiis sta cercando di trovare una soluzione e, al momento, la Lazio sembra la scelta più plausibile.