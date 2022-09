Focus on Football Medicine, il congresso allo Stadio Olimpico: le parole di Rodia e Lotito

Martedì, presso la Sala Stampa dell’Olimpico di Roma, la prima edizione del congresso “Focus On Football Medicine”

Martedì 20 settembre, presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma, si svolgerà la prima edizione del congresso scientifico “Focus On Football Medicine”. A presentare l’evento sono il dott. Rodia – Coordinatore dello staff medico della S.S. Lazio e Direttore del Dipartimento Ortopedico e Riabilitativo e della UOC Ortopedia generale presso l’Ospedale C.T.O. di Roma – e il presidente Claudio Lotito.

RODIA – «Il tema del congresso sarà quello di approfondire un problema molto attuale nel mondo dello sport come la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio e le lesioni ad esso associate, sia nell’atleta professionista sia negli sportivi amatoriali. Sé la prima volta che un club di Serie A organizza un convegno di tale livello, in cui interverranno come relatori i massimi esperti sul tema in campo nazionale e internazionale».

LOTITO – «Si tratta di uno dei più importanti convegni scientifici nell’era post-Covid sul mondo del calcio, nel quale verrà presentato ai massimi esponenti scientifici il Lazio Lab Training Center della Lazio a Formello. L’investimento della S.S. Lazio nel Lazio Lab, nella sua attività medica e scientifica in continua evoluzione, è incentrato sullo sviluppo di metodiche all’avanguardia che si avvalgono di strumenti ad alta tecnologia, a disposizione non solo della Prima Squadra, ma anche della Primavera, del Settore Giovanile e della Lazio Women. Il Centro è composto da uno staff medico di altissimo livello professionale che sta ottenendo, in questi ultimi anni, risultati importanti, frutto dell’ investimento strutturale e professionale che si è fatto nel Lazio Lab. Ma non ci accontentiamo perché –ha concluso il presidente Lotito- occorre andare sempre oltre il limite raggiunto e non sentirsi mai appagati».