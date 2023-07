Focolari: «Se fossi il procuratore di Maxime Lopez lo porterei…». Le parole del giornalista sul giocatore del Sassuolo

In merito a un ipotetico trasferimento di Maxime Lopez alla Lazio, ai microfoni di TvPlay, si è espresso Furio Focolari. Queste le sue parole:

PAROLE– «Se io fossi il procuratore del calciatore lo porterei alla Lazio o al Napoli. Probabilmente alla Lazio, perché il Napoli ha una struttura più consolidata con Lobotka che gioca in quel ruolo e difficilmente è scalzabile. Invece nella Lazio potrebbe alternarsi con Cataldi. Quindi a maggior ragione dico la Lazio, inoltre Sarri anche l’altro giorno ha utilizzato parole dolci per Maxime Lopez. Personalmente io non lo prenderei, perché la Lazio già quest’anno con Marcos Antonio ha avuto il problema della struttura fisica, Maxime Lopez non è molto diverso. In un centrocampo in cui attualmente ci sono Milinkovic-Savic e Luis Alberto che sono giocatori estrosi ma hanno bisogno di un puntello, io penserei più ad un giocatore di stazza. Invece secondo Sarri l’altra opzione dovrebbe essere Torreira che è piccolino come Maxime Lopez. A me piace più Torreira. È un giocatore più “totale”. Maxime Lopez tecnicamente è molto valido e come si dice “sa giocare a pallone”, Torreira però è più grintoso, caparbio… ha la ‘garra’ ».